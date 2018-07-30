"Лацио" определился с заменой для Милинковича-Савича

Хавбек "Барселоны" Рафинья Алькантара попал в сферу интересов "Лацио".

Как сообщает Mundo Deportivo, римляне готовы подписать бразильца, если клуб покинет Сергей Милинкович-Савич, которым интересуются многие топ-клубы Европы.

Ранее сообщалось, что наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде готов расстаться с Рафиньей в это межсезонье.

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