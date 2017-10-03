"Лацио" оштрафовали из-за расистских кричалок
"Лацио" подвергся штрафу из-за того, что болельщики команды на матче против "Сассуоло" выкрикивали расистские лозунги.
Как сообщает Football Italia, арбитр в своем отчете отметил, что примерно две тысячи болельщиков из сектора "Курва Норд" распевали расистские кричалки. Также расизму был подвержен футболист "Сассуоло" Клод Аджапонг.
Сообщается, что сектор "Курва Норд" будет недоступен для фанатов на ближайшие две игры.
Смотрите также обзор матча "Лацио" - "Сассуоло". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|7
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|7
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|7
|19
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|Лацио
|7
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|5
|Рома
|6
|15
|6
|Торино
|7
|12
|7
|Милан
|7
|12
|8
|Сампдория
|6
|11
|9
|Кьево
|7
|11
|10
|Болонья
|7
|11
|11
|Аталанта
|7
|9
|12
|Фиорентина
|7
|7
|13
|Удинезе
|7
|6
|14
|Кальяри
|7
|6
|15
|СПАЛ
|7
|5
|16
|Кротоне
|7
|5
|17
|Сассуоло
|7
|4
|18
|Хеллас Верона
|7
|3
|19
|Дженоа
|7
|2
|20
|Беневенто
|7
|0