"Лацио" оштрафовали из-за расистских кричалок

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"Лацио" оштрафовали из-за расистских кричалок

"Лацио" подвергся штрафу из-за того, что болельщики команды на матче против "Сассуоло" выкрикивали расистские лозунги.

Как сообщает Football Italia, арбитр в своем отчете отметил, что примерно две тысячи болельщиков из сектора "Курва Норд" распевали расистские кричалки. Также расизму был подвержен футболист "Сассуоло" Клод Аджапонг.

Сообщается, что сектор "Курва Норд" будет недоступен для фанатов на ближайшие две игры.

Смотрите также обзор матча "Лацио" - "Сассуоло". | http://soccernews.ru

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