"Лацио" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Милинковичу-Савичу

Теги лациоманчестер юнайтедсергей милинкович-савич

"Лацио" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" по Милинковичу-Савичу

"Манчестер "Юнайтед" попытался заполучить хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает Football Italia, римляне отклонили 110-миллионное предложение "МЮ". Отмечается, что клуб хочет получить 150 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока также заинтересованы ПСЖ и "Ювентус".

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