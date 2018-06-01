"Лацио" отклонил предложение "Ювентуса" по Милинковичу-Савичу

"Ювентус" пытается подписать хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, туринцы предложили за игрока 80 миллионов евро, однако "Лацио" требует как минимум 120 миллионов.

Ранее сообщалось, что футболиста хочет приобрести "Манчестер Юнайтед", но им также не удалось удовлетворить финансовые аппетиты римского клуба.

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