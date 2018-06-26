"Лацио" отклонил предложения двух европейских грандов по своему голкиперу

Теги томас стракошалационаполиливерпуль

"Лацио" отклонил предложения двух европейских грандов по своему голкиперу

"Ливерпуль" и "Наполи" пытались приобрести вратаря "Лацио" Томаса Стракошу.

Как сообщает Il Messaggero, мерсисайдцы предлагали за голкипера 30 миллионов евро. Неаполитанцы предложили 18 миллионов евро и Лоренцо Тонелли. Однако "Лацио" отклонил оба предложения.

Отмечается, что "орлы" хотят выручить с продажи Стракоши 45 миллионов евро.

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