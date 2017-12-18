"Лацио" отыграл два мяча и сыграл с "Аталантой" вничью с хоккейным счетом

В матче 17-го тура чемпионата Италии "Аталанта" разыграла результативную ничью с "Лацио". Вначале хозяева забили дважды, отличились Маттиа Кальдара и Йосип Иличич. Впрочем еще до перерыва положение уравнял Сергей Милинкович-Савич, отметившийся дублем. Во второй половине свой дубль оформил Иличич, но в концовке поединка окончательный счет установил Луис Альберто. После этого матча "Аталанта" занимает седьмое место в Серии А, "Лацио" остался на пятой позиции.

"Аталанта" – "Лацио" - 3:3 (2:2)

Голы: Кальдара, 19 - 1:0, Иличич, 22 - 2:0, Милинкович-Савич, 27 - 2:1, Милинкович-Савич, 35 - 2:2, Иличич, 50 (с пенальти) - 3:2, Луис Альберто, 79 - 3:3

"Аталанта": Бериша, Кальдара, Масьелло, Хатебур, Паломино (Толои, 59), Фройлер, Спинаццола, Иличич, Кристанте, Гомес, Петанья (Куртич, 71).

"Лацио": Стракоша, де Врей, Раду, Марушич, Баштуш (Уоллес, 54), Милинкович-Савич, Лулич (Лукаку, 75), Луис Альберто, Пароло, Лейва (Фелипе Андерсон, 75), Кайседо.

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