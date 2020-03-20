"Лацио" озвучил стоимость Милинковича-Савича

Римский "Лацио" назвал цену на своего ведущего полузащитника Сергея Милинковича-Савича.

По информации Tuttomercatoweb, "орлы" оценили звёздного серба в 120 миллионов евро. Кроме того, стоимость игрока может ещё вырасти, если столичная команда станет чемпионом Италии в этом сезоне.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны "Реала", "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

В текущем сезоне 25-летний Милинкович-Савич забил 5 голов и сделал 7 ассистов в 31 матче за "Лацио".

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