"Лацио" - "Парма" - 4:1, "Эмполи" - "Фрозиноне" - 2:1, "Аталанта" - "Кьево" - 1:1 (видеообзоры матчей Серии А)
Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей итальянской Серии А.
"Лацио" - "Парма"
"Эмполи" - "Фрозиноне"
"Аталанта" - "Кьево"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Сассуоло
|28
|32
|14
|Кальяри
|28
|30
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|26
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|28
|11