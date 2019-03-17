"Лацио" - "Парма" - 4:1, "Эмполи" - "Фрозиноне" - 2:1, "Аталанта" - "Кьево" - 1:1 (видеообзоры матчей Серии А)

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"Лацио" - "Парма" - 4:1, "Эмполи" - "Фрозиноне" - 2:1, "Аталанта" - "Кьево" - 1:1 (видеообзоры матчей Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзоры матчей итальянской Серии А.

"Лацио" - "Парма"

"Эмполи" - "Фрозиноне"

"Аталанта" - "Кьево"

Читайте также: "Лацио" и "Эмполи" одержали победы в своих матчах, "Аталанта" сыграла вничью с "Кьево". | http://soccernews.ru

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13 Сассуоло Сассуоло 28 32
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