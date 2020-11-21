"Лацио" перед игрой с "Зенитом" победил "Кротоне"

В рамках 8-го тура итальянской Серии А "Лацио" на выезде обыграл "Кротоне" со счётом 2:0.

"Орлы" забили по голу в каждом из таймов - отличились Чиро Иммобиле и Хоакин Корреа.

"Кротоне" – "Лацио" - 0:2

Голы: 0:1 – 21 Иммобиле, 0:2 – 58 Корреа.

"Кротоне": Кордац, Рисполи (Педру Перейра, 46), Марроне, Куомо, Реца, Бенали, Вулич (Ривьер, 79), Жуниор Мессиас, Петриччоне (Дрэгуш, 68), Магальян, Нванкво.

"Лацио": Рейна, Раду, Габаррон (Худт, 79), Ачерби, Лаццари, Фарес (Марушич, 46), Лейва, Луис Альберто, Пароло (Акпа-Акпро, 46), Корреа (Кайседо, 62), Иммобиле (Перейра, 75).

Напомним, что матч мог не состояться из-за погодных условий. Во вторник "Лацио" примет "Зенит" в 4-м туре Лиги Чемпионов.

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