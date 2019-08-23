"Лацио" перехватил трансферную цель "Локомотива"

"Лацио" на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Пяста" Патрика Дзичека.

Сумма трансфера составила 2 миллиона евро. 21-летний поляк заключил с римским клубом контракт до 2024 года.

В гонке за хавбеком "орлы" опередили московский "Локомотив", который также предлагал за него 2 миллиона.

Дзичек - воспитанник "Пяста". За основную команду дебютировал в июне 2015 года, сыграл 71 матч, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.

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