"Лацио" переиграл "Эмполи" и ворвался в топ-4 Серии А

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"Лацио" переиграл "Эмполи" и ворвался в топ-4 Серии А

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Лацио" обыграл "Эмполи". Эта победа позволила "орлятам" войти в топ-4, сместив при этом с 4-й позиции "Милан", однако "россонери" имеют игру в запасе.

"Лацио" - "Эмполи" 1:0

Гол: Кайседо (пен), 42 - 1:0

"Лацио": Стракоша, Баштуш, Ачерби, Раду, Ромуло, Бериша (Бадель, 77), Лулич, Корреа, Милинкович-Савич (Катальди, 58), Лейва, Кайседо (Нету, 84).

"Эмполи": Проведель, Сильвестре, Делль`Орко, Паскуаль, Весели, Беннасер, Крунич, Траоре (Аккуа, 69), Ди Лоренцо, Фариас (Оберлен, 51), Капуто.           

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