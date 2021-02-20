"Лацио" переиграл "Сампдорию" и сместил "Ювентус" с четвертого места Серии А

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"Лацио" переиграл "Сампдорию" и сместил "Ювентус" с четвертого места Серии А

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Лацио" одержал победу над "Сампдорией".

Благодаря победе "Лацио" сместил "Ювентус" с 4-го места, однако у "старой синьоры" две игры в запасе.

"Лацио" - "Сампдория" 1:0

Гол: Луис Альберто, 24 - 1:0

"Лацио": Рейна, Ачерби, Габаррон, Мусаккьо, Марушич, Милинкович-Савич, Лулич (Фарес, 56), Лейва (Эскаланте, 63), Луис Альберто (Мурики, 64), Корреа (Акпа-Акпро, 55), Иммобиле (Кайседо, 86).

"Сампдория": Аудеро, Колли, Феррари, Ауджелло, Йосида (Берешиньски, 46), Экдаль, Адриен Силва, Рамирес (Янкто, 46), Кандрева (Торрегросса, 81), Кейта Бальде (Дамсгор, 67), Куальярелла.

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