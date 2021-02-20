"Лацио" переиграл "Сампдорию" и сместил "Ювентус" с четвертого места Серии А
В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Лацио" одержал победу над "Сампдорией".
Благодаря победе "Лацио" сместил "Ювентус" с 4-го места, однако у "старой синьоры" две игры в запасе.
"Лацио" - "Сампдория" 1:0
Гол: Луис Альберто, 24 - 1:0
"Лацио": Рейна, Ачерби, Габаррон, Мусаккьо, Марушич, Милинкович-Савич, Лулич (Фарес, 56), Лейва (Эскаланте, 63), Луис Альберто (Мурики, 64), Корреа (Акпа-Акпро, 55), Иммобиле (Кайседо, 86).
"Сампдория": Аудеро, Колли, Феррари, Ауджелло, Йосида (Берешиньски, 46), Экдаль, Адриен Силва, Рамирес (Янкто, 46), Кандрева (Торрегросса, 81), Кейта Бальде (Дамсгор, 67), Куальярелла.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17