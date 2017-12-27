"Лацио" переигрывает "Фиорентину" с минимальным счетом и выходит в полуфинал Кубка Италии

Первыми серию четвертьфинальных игр в Кубке Италии открывали "Лацио" и "Фиорентина" на Олимпийском стадионе Рима. Фаворитом встречи специалисты называли столичную команду, что не удивительно. Во-первых, "орлы" играли дома, а во вторых в нынешнем сезоне играют на внутренней арене сильнее соперника. Впрочем, накануне матча "фиалки" имели семиматчевую беспроигрышную серию.

Начало матча получилось многообещающим. Уже на 5-й минуте римляне открыли счет. Разогнали хозяева поля атаку, Лейва отправил в быстрый прорыв Милинковича-Савича, а тот на входе в штрафную отпасовал влево на Лулича. Сенад на замахе убрал Гаспара и обводящим ударом отправил мяч в дальний угол – 1:0.

"Фиорентина" попыталась быстро ответить, добравшись до владений Стракоши. Кьеза справа вывел Гаспара на удобную позицию, а тот или бил, или простреливал на дальнюю штангу, но мяч полетел в метрах двух от стойки.

Однако этот эпизод стал, пожалуй, самым опасным в активе "фиалок". Ничего более у команды Стефано Пиоли до перерыва ровным счетом не получилось. А вот римлянам удалось провести еще ряд опасных атак, которые могли завершиться взятием ворот. Так, например, на 25-й минуте опасно справа прорывался к воротам Кайседо. Филипе даже ухитрился прокинуть мяч мимо вратаря, и сфера медленно катилась в створ. Но Драговски подстраховал Гаспар, выбив мяч в поле. Через минуту Кайседу потянул заднюю поверхность бедра и вынужден был покинуть поле.

Колумбийца заменил Чиро Иммобиле, который уже через три минуты после паса из глубины, вырывался на ударную позицию, но с линии штрафной выстрелил над перекладиной. А самый реальный шанс удвоить результат римляне имели на 39-й минуте. Санчес потерял мяч на чужой половине поля, после этого хозяева выбежали втроем на чужую половину поля, Андерсон отпасовал направо на Иммобиле, а тот выдал передачу поперек штрафной на Лулича. Сенад нанес удар в касание, но точно по позиции Драговски.

В перерыве Пиоли пошел на кардинальные перемены, заменив двух игроков. Прогнозируемо в атаке у "Фиорентины" появился Джованни Симеоне, что добавило остроты в действиях гостей. К исходу часа игры "фиалки" окончательно прибрали инициативу к своим рукам и вскоре создали самый опаснейший момент в матче. Кьеза получил мяч на углу штрафной и вырезал мяч под дальнюю штангу, но Стракоша чудом вытянул мяч из угла.

"Лацио" во втором тайме преимущественно играло на контратаках, в которых активное участие принимал Иммобиле. Однажды Чиро смог убежать к воротам Драговски и уже занес ногу для того, чтобы поразить ворота, но в последний момент Уго сумел выбить мяч из-под ног форварда римлян.

В концовке матча гости сбились на навал, и по такой игре едва ли могли рассчитывать на то, чтобы перевести игру в овертайм. Что до команды Симоне Индзаги, то она вполне могла избежать нервной концовки матча, если бы Лулич, выйдя на линию штрафной в одном из эпизодов, пробил в правый угол. Однако удар Сенада последовал почти по центру и Драговски без труда забрал мяч.

В итоге матч так и завершился минимальной победой "Лацио". В полуфинале "орлы" встретятся с победителем миланского дерби.

"Лацио" – "Фиорентина" – 1:0

Гол: Лулич, 5.

"Лацио": Стракоша, Раду, де Врей, Баста, Баштуш, Пароло, Лулич, Милинкович-Савич (Альберто, 87), Лейва, Андерсон (Д.Лукаку, 59), Кайседо (Иммобиле, 26).

"Фиорентина": Драговски, Уго, Астори, Миленкович, Гаспар (Диаш, 73), Верету, Санчес, Бенасси (Эйссерик, 46), Кьеза, Сапонара (Д.Симеоне, 46), Бабакар.

Александр Никитин | http://soccernews.ru

Не пропустите! "Лацио" – "Фиорентина" – 1:0 (обзор)