"Лацио" перенес начало тренировок после критики за слишком ранний выход из карантина

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"Лацио" перенес начало тренировок после критики за слишком ранний выход из карантина

"Лацио" решил перенести возобновление тренировок из-за критики за намерение выйти из карантина на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что "Наполи" и "Лацио" хотят начать заниматься уже с 25 марта, хотя карантин в стране действует до 3 апреля. Оба клуба подверглись серьезной критике.

На данный момент в Италии около 53 тысяч заболевших коронавирусом. Более 4 тысяч человек скончались.

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