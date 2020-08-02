"Лацио" планирует подписать новый контракт с Иммобиле
"Лацио" готовит для форварда Чиро Иммобили новый контракт, утверждает журналист Николо Скира.
По данным источника, клуб планирует увеличить зарплату 30-летнему игроку в два раза. На данный момент итальянец получает
Римский клуб готов увеличить зарплату 30-летнему форварду. В настоящий момент итальянец получает 2,5 миллиона евро за сезон, по новому соглашению его оклад увеличится до 4,5 миллионов.
Нынешний контракт рассчитан до 2023 года.
Ранее стало известно, что Иммобиле выиграл "Золотую бутсу", забив 36 голов за сезон.
Не пропустите: Официально: Пирло - новый тренер молодёжной команды "Ювентуса"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Бартомеу: "Не согласен, что футболисты старше 30 лет утратили амбиции"
-
Канделаки - о Кокорине в "Спартаке": "Экономическая целесообразность в наши дни стоит выше клубных пристрастий"
-
"Ростов" и ЦСКА не захотели подписывать Урунова минувшей зимой
-
Артета взял свой первый трофей во главе "Арсенала" и вывел канониров в Лигу Европы! На радость "Челси" герой финала разбил кубок
-
Кокорин прокомментировал переход в "Спартак"
-
Руни ярко высказался о Де Брюйне
-
Терентьев вернулся в "Зенит" из аренды в "Уфе"
-
Агент Гайча сообщил, что футболист прибыл в Москву
-
Пиоли подвел итоги завершившегося сезона для "Милана"
-
Наставник "Кальяри" Дзенга покидает клуб
-
Официально: Кокорин перешел в "Спартак"
-
"Лацио" планирует подписать новый контракт с Иммобиле
-
"Спартак" анонсировал трансфер Кокорина видео в стиле CS: GO
-
Конте раскритиковал руководство "Интера"
-
Гендиректор "Факела" извинился за качество стадиона
-
Сарри прокомментировал неудачные выступления "Ювентуса" после победы в Серии А
-
Иммобиле поделился впечатлениями от завоевания "Золотой бутсы"
-
Бартомеу заявил, что Сетьен останется главным тренером "Барселоны"
-
"Ювентус" получил чемпионский трофей за победу в Серии А
-
Mundo Deportivo: Бекао вернется в ЦСКА. Клуб заплатит 10 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17