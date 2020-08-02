"Лацио" планирует подписать новый контракт с Иммобиле

"Лацио" готовит для форварда Чиро Иммобили новый контракт, утверждает журналист Николо Скира.

По данным источника, клуб планирует увеличить зарплату 30-летнему игроку в два раза. На данный момент итальянец получает

Римский клуб готов увеличить зарплату 30-летнему форварду. В настоящий момент итальянец получает 2,5 миллиона евро за сезон, по новому соглашению его оклад увеличится до 4,5 миллионов.

Нынешний контракт рассчитан до 2023 года.

Ранее стало известно, что Иммобиле выиграл "Золотую бутсу", забив 36 голов за сезон.

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