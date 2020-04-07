"Лацио" планирует возобновить тренировки на базе в Формелло

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"Лацио" планирует возобновить тренировки на базе в Формелло

Президент "Лацио" Клаудио Лотито заявил, что клуб в скором времени возобновит тренировки на базе в Формелло.

"Рисковать здоровьем граждан никто не хочет. Каждый может выполнять свои обязанности если гарантированы защита и безопасность. Игроки находятся в ином физическом состоянии, чем обычные люди, поэтому на протяжении 24 часов находятся под медицинским осмотрам, поэтому они могут тренироваться, не подвергая опасности собственное здоровье и здоровье других людей", - цитирует Лотито football-italia.

Напомним, чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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