"Лацио" победил "Парму" на выезде

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"Лацио" победил "Парму" на выездеЗакончился матч 17 тура итальянской Серии А. "Парма" у себя дома принимала "Лацио". Встреча завершилась со счетом 0:2.

Победа позволила римлянам вплотную подобраться к соперникам по зоне еврокубков.  После 17 матчей у команды Индзаги 28 очков и 8 место в таблице. "Парма" находится в зоне вылета, набрав 12 баллов. Команда занимает предпоследнее, 19 место.

"Парма" - "Лацио" 0:2 (0:0)

Голы: Луис Альберто, 55 - 0:1, Кайседо, 67 - 0:2

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Осорио (Риччи, 46), Бюси, Валенти (Балог, 34), Эрнани, Бругман (Инглезе, 63), Куртич, Зом (Михэилэ, 75), Жервиньо, Корнелиус.

"Лацио": Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Раду, Лаццари (Габаррон, 84), Милинкович-Савич, Марушич (Андерсон, 84), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 65), Лейва (Катальди, 71), Иммобиле, Кайседо (Перейра, 71).

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