"Лацио" победил "Парму" на выезде

Закончился матч 17 тура итальянской Серии А. "Парма" у себя дома принимала "Лацио". Встреча завершилась со счетом 0:2.



Победа позволила римлянам вплотную подобраться к соперникам по зоне еврокубков. После 17 матчей у команды Индзаги 28 очков и 8 место в таблице. "Парма" находится в зоне вылета, набрав 12 баллов. Команда занимает предпоследнее, 19 место.

"Парма" - "Лацио" 0:2 (0:0)

Голы: Луис Альберто, 55 - 0:1, Кайседо, 67 - 0:2

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Осорио (Риччи, 46), Бюси, Валенти (Балог, 34), Эрнани, Бругман (Инглезе, 63), Куртич, Зом (Михэилэ, 75), Жервиньо, Корнелиус.