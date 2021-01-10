"Лацио" победил "Парму" на выезде
Закончился матч 17 тура итальянской Серии А. "Парма" у себя дома принимала "Лацио". Встреча завершилась со счетом 0:2.
Победа позволила римлянам вплотную подобраться к соперникам по зоне еврокубков. После 17 матчей у команды Индзаги 28 очков и 8 место в таблице. "Парма" находится в зоне вылета, набрав 12 баллов. Команда занимает предпоследнее, 19 место.
"Парма" - "Лацио" 0:2 (0:0)
Голы: Луис Альберто, 55 - 0:1, Кайседо, 67 - 0:2
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Осорио (Риччи, 46), Бюси, Валенти (Балог, 34), Эрнани, Бругман (Инглезе, 63), Куртич, Зом (Михэилэ, 75), Жервиньо, Корнелиус.
"Лацио": Рейна, Ачерби, Луис Фелипе, Раду, Лаццари (Габаррон, 84), Милинкович-Савич, Марушич (Андерсон, 84), Луис Альберто (Акпа-Акпро, 65), Лейва (Катальди, 71), Иммобиле, Кайседо (Перейра, 71).
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Линекер высмеял изменение в количестве голов Пеле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17