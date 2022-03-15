"Лацио" победил "Венецию" и ворвался в топ-5 Серии А

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"Лацио" победил "Венецию" и ворвался в топ-5 Серии А

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле обыграл "Венецию" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Чиро Иммобиле.

"Лацио", набрав 49 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Венеция" с 22 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

"Лацио" – "Венеция" - 1:0 (0:0)
Гол: Иммобиле, 58 (с пенальти) - 1:0

"Лацио": Стракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Дзакканьи (Педро, 71), Иммобиле, Фелипе Андерсон.

"Венеция": Мяенпяа, Матею (Эбуэхи, 46), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой (Кийин, 64), Фьордилино, Ампаду, Бузио, Нсаме (Анри, 64), Окереке.

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