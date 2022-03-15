"Лацио" победил "Венецию" и ворвался в топ-5 Серии А
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 29-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле обыграл "Венецию" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Чиро Иммобиле.
"Лацио", набрав 49 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Венеция" с 22 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.
"Лацио" – "Венеция" - 1:0 (0:0)
Гол: Иммобиле, 58 (с пенальти) - 1:0
"Лацио": Стракоша, Габаррон, Ачерби, Луис Фелипе, Хюсай, Лейва, Луис Альберто, Милинкович-Савич, Дзакканьи (Педро, 71), Иммобиле, Фелипе Андерсон.
"Венеция": Мяенпяа, Матею (Эбуэхи, 46), Модоло, Кальдара, Хапс, Чрнигой (Кийин, 64), Фьордилино, Ампаду, Бузио, Нсаме (Анри, 64), Окереке.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17