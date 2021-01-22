"Лацио" подписал 17-летнего ивуарийца, который никогда не играл на профессиональном уровне

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"Лацио" подписал 17-летнего ивуарийца, который никогда не играл на профессиональном уровне

Римский "Лацио" пошёл на рискованный шаг, заключив контракт с Ларссоном Кулибали, которого нашли буквально на улице.

17-летний ивуариец прибыл в Рим, чтобы найти работу. Он всего несколько месяцев назад научился играть в футбол, но скаут "орлов" Мауро Бьянкесси обратил на него внимание во время любительского турнира.

Президент "Лацио" Клаудио Лотито одобрил подписание соглашения с африканцем и теперь он будет выступать за молодёжку римлян.

Сообщается, что Кулибали стал игроком "бьянкочелести" ещё в конце декабря, благодаря чему получил итальянский паспорт.

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