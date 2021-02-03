"Лацио" подписал контракт с родственником главного итальянского фашиста

Римский "Лацио" подписал контракт с защитником Ромено Флориани, который является правнуком итальянского фашиста Бенито Муссолини, сообщает Daily Mail.

18-летний Флориани является воспитанником "Лацио" и теперь заключил с клубом профессиональный контракт. Он играет на позиции правого защитника.

Бенито Муссолини был лидером Национальной фашистской партии Италии. В конце Второй мировой войны он пытался бежать из Италии, но его выследили и казнили.

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