"Лацио" подпишет защитника "Милана"

Защитник "Милана" Габриэль Палетта в ближайшее время станет игроком "Лацио", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб уже согласовал с 31-летним футболистом условия личного контракта. Итальянский центрбек заключит соглашение по схеме "2+1" с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

Теперь "Милану" и "Лацио" предстоит договориться о сумме компенсации за Палетту.

Не пропустите: "Милан" предложит Сусо новый контракт. | http://soccernews.ru