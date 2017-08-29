"Лацио" подпишет защитника "Милана"

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"Лацио" подпишет защитника "Милана"

Защитник "Милана" Габриэль Палетта в ближайшее время станет игроком "Лацио", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, римский клуб уже согласовал с 31-летним футболистом условия личного контракта. Итальянский центрбек заключит соглашение по схеме "2+1" с зарплатой 1,2 миллиона евро в год.

Теперь "Милану" и "Лацио" предстоит договориться о сумме компенсации за Палетту

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