"Лацио" подтвердил уход Симоне Индзаги с поста тренера команды

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"Лацио" подтвердил уход Симоне Индзаги с поста тренера командыФото: инстаграм Индзаги

Наставник "Лацио" Симоне Индзаги покидает клуб.

Как сообщает сайт клуба, 45-летний тренер отказался продлевать контракт, который истекает в конце июня.

"Мы уважаем решение тренера и, прежде всего, футболиста, чье имя долгие годы было связано с "Лацио" и успехами команды, изменить свои намерения", - говорится в заявлении клуба.

Будучи футболистом Симоне Индзаги выступал за "Лацио" с 1999 по 2010 год. Тренировал клуб он с 2016 года. Под его руководством клуб завоевал Кубок Италии и дважды Суперкубок страны.

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