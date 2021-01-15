"Лацио" попал впросак при составлении финансовой отчётности

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"Лацио" попал впросак при составлении финансовой отчётности

Сотрудники финансового отдела римского "Лацио" угодили в курьёзную ситуацию, перепутав названия двух клубов.

В 2017 году "волки" арендовали у "Браги" с правом выкупа полузащитника Педру Нету, но в документах указали, что сделка состоялась с лиссабонским "Спортингом".

"К сожалению, это была ошибка нашего финансового отдела, который сбили с толку похожие названия клубов. Мы скорректируем наши отчёты, добавив примечания, относящиеся к этому случаю", - пояснил ситуацию генеральный секретарь "Лацио" Армандо Калвери.

Полные названия португальских клубов в португальском и итальянском языках действительно похожи - Sporting Clube de Portugal и Sporting Clube de Braga. 

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