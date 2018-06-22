"Лацио" пополнился защитником сборной Дании

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"Лацио" пополнился защитником сборной Дании

"Лацио" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Бетиса" Ризы Дурмиси.

Сумма трансфера составила 6,5 миллионов евро. Левый фулбек сборной Дании заключил с "орлами" контракт до лета 2023 года.

24-летний Дурмиси выступал за "Бетис" с 2016 года, сыграл 54 матча и забил 3 гола.

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