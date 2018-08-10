"Лацио" поставил ультиматум по возможному трансферу Милинковича-Савича

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"Лацио" поставил ультиматум по возможному трансферу Милинковича-Савича

"Лацио" хочет конкретики по будущему Сергея Милинковича-Савича в клубе.

Как сообщает Football Italia, римляне выдвинули ультиматум клубам, которые интересуются игроком. Так, либо трансфер состоится до воскресенья, либо футболист останется в команде.

Напомним, что "Лацио" требует за Милинковича-Савича 120 миллионов евро.

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