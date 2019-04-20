"Лацио" потерпел поражение от "Кьево" и другие результаты 33-го тура Серии А

Теги болоньяспалторинокьевокальярилацио

"Лацио" потерпел поражение от "Кьево" и другие результаты 33-го тура Серии А

В рамках 33-го тура итальянской Серии А состоялись ещё шесть матчей. Выделим неожиданный проигрыш "Лацио" в домашнем поединке с "Кьево".

"Болонья" – "Сампдория" - 3:0

Голы: 1:0 – 54, автогол Тонелли, 2:0 – 69 Пульгар, 3:0 – 83 Орсолини.

"Болонья": Скорупски, Ларангейра (Хеландер, 88), Войнович, Мбайе, Джемаили (Поли, 76), Крейчи, Сориано (Донса, 86), Пульгар, Орсолини, Паласио, Сансоне.

"Сампдория": Аудеро, Мурру (Янкто, 81), Сала, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Линетти (Капрари, 67), Прат, Рамирес (Сапонара, 59), Куальярелла, Дефрель.
 

"Удинезе" – "Сассуоло" - 1:1

Голы: 0:1 – 31 Сенси, 1:1 – 80, автогол Лирола.

"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг (Теодорчик, 76), Де Майо (Лазанья, 57), Ларсен, Д'Алессандро, Мандрагора, де Пауль, Фофана (Сандро, 17), Пуссетто, Окака Чука.

"Сассуоло": Консильи, Рожерио, Демирал, Маньяни (Пелузо, 46), Лирола, Бурабия, Маньянелли, Бога (Данкан, 85), Сенси (Локателли, 65), Берарди, Феррари.
 

"Эмполи" – СПАЛ - 2:4

Голы: 1:0 – 22 Капуто, 1:1 – 38, пенальти Петанья, 1:2 – 44 Флоккари, 2:2 – 47 Траоре, 2:3 – 60 Петанья, 2:4 – 88 Антенуччи.

"Эмполи": Дронговски, Майетта (Расмуссен, 15), Весели, Николау, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Капецци (Бриги, 73), Траоре, Делль`Орко (Мчедлидзе, 46), Капуто.

СПАЛ: Вивиано, Бонифаци, Викари, Коста, Чонек, Ладзари (Фелипе, 86), Мурджиа, Куртич, Миссироли, Флоккари (Антенуччи, 83), Петанья (Скьяттарелла, 90).
 

"Дженоа" – "Торино" - 0:1

Гол: 0:1 – 58 Ансальди.

"Дженоа": Раду, Ромеро, Кришито, Зуканович, Радованович, Стураро (Ролон, 33), Велозу (Бесса, 65), Лазович, Лерагер, Лападула, Санабрия (Куаме, 53).

"Торино": Сиригу, Айна, Нкулу, Иццо, Ансальди, Базелли (Лукич, 84), Ринкон, Беренгер (Париджини, 71), Мейте, Моретти, Белотти.
 

"Лацио" – "Кьево" - 1:2

Голы: 0:1 – 49 Вигнато, 0:2 – 51 Хетемай, 1:2 – 67 Кайседо.

"Лацио": Стракоша, Марушич, Ачерби, Габаррон (Пароло, 39), Дурмиси, Милинкович-Савич, Бадель (Корреа, 58), Луис Альберто, Раду (Луис Фелипе, 16), Иммобиле, Кайседо.

"Кьево": Шемпер, Бани, Барба, Цесар, Вигнато (Кийине, 77), Депаоли, Хетемай, Ригони (Диуссе, 68), Меджорини, Стемпиньски (Пеллиссье, 83), Лерис.

Удаления: Милинкович-Савич (34), Луис Альберто (90).
 

"Кальяри" – "Фрозиноне" - 1:0

Гол: 1:0 – 27, пенальти Жоао Педро.

"Кальяри": Краньо, Клаван (Романья, 61), Срна, Чеппителли, Фараго, Ионицэ, Ликояннис, Бирса (Падоин, 73), Чигарини, Жоао Педро (Дейола, 84), Паволетти.

"Фрозиноне": Спортьелло, Капуано, Гольданига, Ариаудо, Дзампано (Пинамонти, 62), Майелло, Паганини, Вальцаниа (Тротта, 80), Бегетто, Чиано, Чиофани (Дионизи, 76).

Удаление: Фараго (79).

Не пропустите: "Парма" и "Милан" закончили результативной ничьей в матче Серии А (видео голов). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

"Бавария" одолела "Вердер" и другие результаты 30-го тура Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 32 84
2 Наполи Наполи 32 67
3 Интер Милан Интер Милан 32 60
4 Милан Милан 33 56
5 Рома Рома 32 54
6 Аталанта Аталанта 32 53
7 Лацио Лацио 32 52
8 Торино Торино 32 50
9 Сампдория Сампдория 32 48
10 Фиорентина Фиорентина 32 40
11 Сассуоло Сассуоло 32 37
12 Кальяри Кальяри 32 37
13 Парма Парма 33 36
14 СПАЛ СПАЛ 32 35
15 Дженоа Дженоа 32 34
16 Удинезе Удинезе 32 32
17 Болонья Болонья 32 31
18 Эмполи Эмполи 32 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 32 23
20 Кьево Кьево 32 11
Полная таблица

топ-5 тегов