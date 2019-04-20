"Лацио" потерпел поражение от "Кьево" и другие результаты 33-го тура Серии А
В рамках 33-го тура итальянской Серии А состоялись ещё шесть матчей. Выделим неожиданный проигрыш "Лацио" в домашнем поединке с "Кьево".
"Болонья" – "Сампдория" - 3:0
Голы: 1:0 – 54, автогол Тонелли, 2:0 – 69 Пульгар, 3:0 – 83 Орсолини.
"Болонья": Скорупски, Ларангейра (Хеландер, 88), Войнович, Мбайе, Джемаили (Поли, 76), Крейчи, Сориано (Донса, 86), Пульгар, Орсолини, Паласио, Сансоне.
"Сампдория": Аудеро, Мурру (Янкто, 81), Сала, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Линетти (Капрари, 67), Прат, Рамирес (Сапонара, 59), Куальярелла, Дефрель.
"Удинезе" – "Сассуоло" - 1:1
Голы: 0:1 – 31 Сенси, 1:1 – 80, автогол Лирола.
"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг (Теодорчик, 76), Де Майо (Лазанья, 57), Ларсен, Д'Алессандро, Мандрагора, де Пауль, Фофана (Сандро, 17), Пуссетто, Окака Чука.
"Сассуоло": Консильи, Рожерио, Демирал, Маньяни (Пелузо, 46), Лирола, Бурабия, Маньянелли, Бога (Данкан, 85), Сенси (Локателли, 65), Берарди, Феррари.
"Эмполи" – СПАЛ - 2:4
Голы: 1:0 – 22 Капуто, 1:1 – 38, пенальти Петанья, 1:2 – 44 Флоккари, 2:2 – 47 Траоре, 2:3 – 60 Петанья, 2:4 – 88 Антенуччи.
"Эмполи": Дронговски, Майетта (Расмуссен, 15), Весели, Николау, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Капецци (Бриги, 73), Траоре, Делль`Орко (Мчедлидзе, 46), Капуто.
СПАЛ: Вивиано, Бонифаци, Викари, Коста, Чонек, Ладзари (Фелипе, 86), Мурджиа, Куртич, Миссироли, Флоккари (Антенуччи, 83), Петанья (Скьяттарелла, 90).
"Дженоа" – "Торино" - 0:1
Гол: 0:1 – 58 Ансальди.
"Дженоа": Раду, Ромеро, Кришито, Зуканович, Радованович, Стураро (Ролон, 33), Велозу (Бесса, 65), Лазович, Лерагер, Лападула, Санабрия (Куаме, 53).
"Торино": Сиригу, Айна, Нкулу, Иццо, Ансальди, Базелли (Лукич, 84), Ринкон, Беренгер (Париджини, 71), Мейте, Моретти, Белотти.
"Лацио" – "Кьево" - 1:2
Голы: 0:1 – 49 Вигнато, 0:2 – 51 Хетемай, 1:2 – 67 Кайседо.
"Лацио": Стракоша, Марушич, Ачерби, Габаррон (Пароло, 39), Дурмиси, Милинкович-Савич, Бадель (Корреа, 58), Луис Альберто, Раду (Луис Фелипе, 16), Иммобиле, Кайседо.
"Кьево": Шемпер, Бани, Барба, Цесар, Вигнато (Кийине, 77), Депаоли, Хетемай, Ригони (Диуссе, 68), Меджорини, Стемпиньски (Пеллиссье, 83), Лерис.
Удаления: Милинкович-Савич (34), Луис Альберто (90).
"Кальяри" – "Фрозиноне" - 1:0
Гол: 1:0 – 27, пенальти Жоао Педро.
"Кальяри": Краньо, Клаван (Романья, 61), Срна, Чеппителли, Фараго, Ионицэ, Ликояннис, Бирса (Падоин, 73), Чигарини, Жоао Педро (Дейола, 84), Паволетти.
"Фрозиноне": Спортьелло, Капуано, Гольданига, Ариаудо, Дзампано (Пинамонти, 62), Майелло, Паганини, Вальцаниа (Тротта, 80), Бегетто, Чиано, Чиофани (Дионизи, 76).
Удаление: Фараго (79).
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|О
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|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|Парма
|33
|36
|14
|СПАЛ
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11