"Лацио" потерпел поражение от "Кьево" и другие результаты 33-го тура Серии А

В рамках 33-го тура итальянской Серии А состоялись ещё шесть матчей. Выделим неожиданный проигрыш "Лацио" в домашнем поединке с "Кьево".

"Болонья" – "Сампдория" - 3:0

Голы: 1:0 – 54, автогол Тонелли, 2:0 – 69 Пульгар, 3:0 – 83 Орсолини.

"Болонья": Скорупски, Ларангейра (Хеландер, 88), Войнович, Мбайе, Джемаили (Поли, 76), Крейчи, Сориано (Донса, 86), Пульгар, Орсолини, Паласио, Сансоне.

"Сампдория": Аудеро, Мурру (Янкто, 81), Сала, Тонелли, Андерсен, Экдаль, Линетти (Капрари, 67), Прат, Рамирес (Сапонара, 59), Куальярелла, Дефрель.



"Удинезе" – "Сассуоло" - 1:1

Голы: 0:1 – 31 Сенси, 1:1 – 80, автогол Лирола.

"Удинезе": Муссо, Самир, Трост-Эконг (Теодорчик, 76), Де Майо (Лазанья, 57), Ларсен, Д'Алессандро, Мандрагора, де Пауль, Фофана (Сандро, 17), Пуссетто, Окака Чука.

"Сассуоло": Консильи, Рожерио, Демирал, Маньяни (Пелузо, 46), Лирола, Бурабия, Маньянелли, Бога (Данкан, 85), Сенси (Локателли, 65), Берарди, Феррари.



"Эмполи" – СПАЛ - 2:4

Голы: 1:0 – 22 Капуто, 1:1 – 38, пенальти Петанья, 1:2 – 44 Флоккари, 2:2 – 47 Траоре, 2:3 – 60 Петанья, 2:4 – 88 Антенуччи.

"Эмполи": Дронговски, Майетта (Расмуссен, 15), Весели, Николау, Ди Лоренцо, Беннасер, Крунич, Капецци (Бриги, 73), Траоре, Делль`Орко (Мчедлидзе, 46), Капуто.

СПАЛ: Вивиано, Бонифаци, Викари, Коста, Чонек, Ладзари (Фелипе, 86), Мурджиа, Куртич, Миссироли, Флоккари (Антенуччи, 83), Петанья (Скьяттарелла, 90).



"Дженоа" – "Торино" - 0:1

Гол: 0:1 – 58 Ансальди.

"Дженоа": Раду, Ромеро, Кришито, Зуканович, Радованович, Стураро (Ролон, 33), Велозу (Бесса, 65), Лазович, Лерагер, Лападула, Санабрия (Куаме, 53).

"Торино": Сиригу, Айна, Нкулу, Иццо, Ансальди, Базелли (Лукич, 84), Ринкон, Беренгер (Париджини, 71), Мейте, Моретти, Белотти.



"Лацио" – "Кьево" - 1:2

Голы: 0:1 – 49 Вигнато, 0:2 – 51 Хетемай, 1:2 – 67 Кайседо.

"Лацио": Стракоша, Марушич, Ачерби, Габаррон (Пароло, 39), Дурмиси, Милинкович-Савич, Бадель (Корреа, 58), Луис Альберто, Раду (Луис Фелипе, 16), Иммобиле, Кайседо.

"Кьево": Шемпер, Бани, Барба, Цесар, Вигнато (Кийине, 77), Депаоли, Хетемай, Ригони (Диуссе, 68), Меджорини, Стемпиньски (Пеллиссье, 83), Лерис.

Удаления: Милинкович-Савич (34), Луис Альберто (90).



"Кальяри" – "Фрозиноне" - 1:0

Гол: 1:0 – 27, пенальти Жоао Педро.

"Кальяри": Краньо, Клаван (Романья, 61), Срна, Чеппителли, Фараго, Ионицэ, Ликояннис, Бирса (Падоин, 73), Чигарини, Жоао Педро (Дейола, 84), Паволетти.

"Фрозиноне": Спортьелло, Капуано, Гольданига, Ариаудо, Дзампано (Пинамонти, 62), Майелло, Паганини, Вальцаниа (Тротта, 80), Бегетто, Чиано, Чиофани (Дионизи, 76).

Удаление: Фараго (79).

Не пропустите: "Парма" и "Милан" закончили результативной ничьей в матче Серии А (видео голов). | http://soccernews.ru