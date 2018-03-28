"Лацио" потерял два миллиона евро из-за мошенников

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"Лацио" потерял два миллиона евро из-за мошенников

Римский "Лацио" потерял два миллиона евро из-за действий мошенников, сообщает итальянская пресса.

По информации источника, "орлы" перевели вышеуказанную сумму в качестве заключительного транша за трансфер Стефана де Врея.

Однако деньги получил не "Фейеноорд", который в 2014 году продал защитника "Лацио". Два миллиона были отправлены на банковский счёт, присланный клубу в поддельном письме на электронную почту. Теперь этим делом занимается полиция.

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