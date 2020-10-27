"Лацио" потерял группу основных игроков из-за коронавируса перед матчем Лиги Чемпионов

Целая группа игроков основного состава римского "Лацио" выбыла из строя из-за вспышки коронавируса, сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, положительные тесты на коронавирус сдали вратарь Томас Стракоша, полузащитники Луис Альберто, Лукас Лейва и Мануэль Лаццари, а также нападающий Чиро Иммобиле.

Таким образом, эти игроки пропустят матч 2-го тура группового турнира с бельгийским "Брюгге". Матч состоится завтра, 28 октября. "Лацио" и "Брюгге" являются лидерами группы F. В 1-м туре "Лацио" победил дортмундскую "Боруссию" (3:1), а "Брюгге" оказался сильнее "Зенита" (2:1).

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