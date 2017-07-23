"Лацио" потребует за Милинковича-Савича не менее 70-80 миллионов евро

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"Лацио" потребует за Милинковича-Савича не менее 70-80 миллионов евро

"Лацио" не намерен расставаться с сербским защитником Сергеем Милинковичем-Савичем, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, интерес к футболисту проявляет "Ювентус", но римский клуб не будет рассматривать предложения по нему, которые будут меньше 70-80 миллионов евро. 

22-летний Милинкович-Савич выступает за "Лацио" с 2015 года, провел за клуб 74 матча и забил 10 голов.

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