"Лацио" повторил клубный рекорд 46-летней давности

Римский "Лацио" набрал 36 очков в стартовых 16 турах Серии А сезона 2019/20.

Как сообщает Opta, это повторение клубного рекорда, установленного в кампании 1973/74.

Стоит отметить, что 46 лет назад "орлы" после такого блестящего старта выиграли скудетто.

В текущем сезоне "Лацио" идёт на третьем месте, уступая 3 очка лидирующим "Ювентусу" и "Интеру".

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