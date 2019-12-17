"Лацио" повторил клубный рекорд 46-летней давности
Римский "Лацио" набрал 36 очков в стартовых 16 турах Серии А сезона 2019/20.
Как сообщает Opta, это повторение клубного рекорда, установленного в кампании 1973/74.
Стоит отметить, что 46 лет назад "орлы" после такого блестящего старта выиграли скудетто.
В текущем сезоне "Лацио" идёт на третьем месте, уступая 3 очка лидирующим "Ювентусу" и "Интеру".
Не пропустите: "Лацио" обыграл "Кальяри", забив два гола в компенсированное время. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Интер Милан
|16
|39
|2
|Ювентус
|16
|39
|3
|Лацио
|15
|33
|4
|Рома
|16
|32
|5
|Кальяри
|15
|29
|6
|Аталанта
|16
|28
|7
|Парма
|16
|24
|8
|Наполи
|16
|21
|9
|Торино
|16
|21
|10
|Милан
|16
|21
|11
|Болонья
|16
|19
|12
|Хеллас Верона
|16
|19
|13
|Фиорентина
|16
|17
|14
|Сассуоло
|15
|16
|15
|Лечче
|16
|15
|16
|Сампдория
|16
|15
|17
|Удинезе
|16
|15
|18
|Брешия
|15
|13
|19
|Дженоа
|16
|11
|20
|СПАЛ
|16
|9