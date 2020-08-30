"Лацио" предлагает Иммобиле контракт на 6 лет

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"Лацио" предлагает Иммобиле контракт на 6 лет

Форвард Чиро Иммобиле может остаться в "Лацио" до конца карьеры.

Как сообщает журналист Альфредо Педула, римский клуб готовит для 30-летнего игрока шестилетний контракт. Возможно, договор будет подписан по схеме "5+1".

Зарабатывать Иммобиле будет около 4 миллионов евро за сезон без учета бонусов.

Напомним, что в минувшем сезоне Иммобиле выиграл "Золотую бутсу", забив 36 голов в Серии А.

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