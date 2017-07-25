"Лацио" предложил за Азмуна 15 миллионов

Итальянский "Лацио" достиг соглашения с форвардом "Рубина" Сердаром Азмуном.

Источник сообщает, что римляне предложили казанскому клубу 15 миллионов евро, однако россияне надеются выручить за бомбардира на 5 миллионов больше.

В прошлом сезоне Серии А "Лацио" финишировал на пятом месте.

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