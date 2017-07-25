"Лацио" предложил за Азмуна 15 миллионов

Теги сердар азмунрубинлацио

"Лацио" предложил за Азмуна 15 миллионовИтальянский "Лацио" достиг соглашения с форвардом "Рубина" Сердаром Азмуном.

Источник сообщает, что римляне предложили казанскому клубу 15 миллионов евро, однако россияне надеются выручить за бомбардира на 5 миллионов больше.

В прошлом сезоне Серии А "Лацио" финишировал на пятом месте. 

Читайте: Азмун не перейдет в "Лацио" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Яшин вошел в число 30 лучших футболистов в рейтинге от FourFourTwo

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 91
2 Рома 38 87
3 Наполи 38 86
4 Аталанта 38 72
5 Лацио 38 70
6 Милан 38 63
7 Интер Милан 38 62
8 Фиорентина 38 60
9 Торино 38 53
10 Сампдория 38 48
11 Кальяри 38 47
12 Сассуоло 38 46
13 Удинезе 38 45
14 Кьево 38 43
15 Болонья 38 41
16 Дженоа 38 36
17 Кротоне 38 34
18 Эмполи 38 32
19 Палермо 38 26
20 Пескара 38 18
Полная таблица

топ-5 тегов