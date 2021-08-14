"Лацио" предложили усилиться хавбеком "Барселоны"

Фото инстаграм Филипе Коутиньо

Полузащитнику "Барселоны" Филиппе Коутиньо ищут новый клуб, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, один из вариантов продолжения карьеры для бразильца - "Лацио". Римскому клубу предложили подписать игрока этим летом.

Римские "орлы" не смогут выкупить 29-летнего футболиста, поэтому возможна арендная сделка. При этом "сине-гранатовые", вероятно, продолжат платить хавбеку большую часть зарплаты, которая составляет 9 миллионов евро в год.

Из-за проблем со здоровьем Коутиньо не выходит на поле с конца декабря. Его контракт с "Барсой" истекает в 2023 году.

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