"Лацио" представил гостевую форму на сезон-2020/21

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"Лацио" представил гостевую форму на сезон-2020/21

"Лацио" презентовал новый гостевой комплект формы на следующий сезон.

Техническим спонсором команды является Macron.

Основной цвет комплекта салатовый. Трусы и вставки на футболке выполнены в голубом цвете. 

Новый сезон чемпионата Италии стартует 1 сентября.

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