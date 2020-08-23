"Лацио" представил гостевую форму на сезон-2020/21
"Лацио" презентовал новый гостевой комплект формы на следующий сезон.
Техническим спонсором команды является Macron.
❇️ VERDE FLUO ❇️— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 22, 2020
Il nostro nuovo ‘Away Kit’ targato @MacronSports #CMonEagles pic.twitter.com/ou4FMGUJIi
Основной цвет комплекта салатовый. Трусы и вставки на футболке выполнены в голубом цвете.
Новый сезон чемпионата Италии стартует 1 сентября.
Не пропустите: Иммобиле собирается выступать за "Лацио" до конца карьеры. | http://soccernews.ru
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|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17