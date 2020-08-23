"Лацио" представил гостевую форму на сезон-2020/21

"Лацио" презентовал новый гостевой комплект формы на следующий сезон.

Техническим спонсором команды является Macron.

Основной цвет комплекта салатовый. Трусы и вставки на футболке выполнены в голубом цвете.

Новый сезон чемпионата Италии стартует 1 сентября.

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