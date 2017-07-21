"Лацио" представил третью форму на сезон-2017/18

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"Лацио" представил третью форму на сезон-2017/1820 июля была презентована запасная форма "Лацио" на новый сезон.

Отметим, что ранее римляне представили домашний комплект и форму, разработанную специально для Лиги Европы.

Отметим, что техническим спонсором "Лацио" по-прежнему остается компания Macron. 

Читайте: "Ювентус" готовит предложение по хавбеку "Лацио" | http://soccernews.ru

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