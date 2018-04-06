"Лацио" прервал 19-матчевую серию "Ред Булла" без поражений в еврокубках

Теги лациоред булл зальцбург

"Лацио" прервал 19-матчевую серию "Ред Булла" без поражений в еврокубках

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы "Лацио" дома победил "Ред Булл" (4:2).

Стоит отметить, что австрийский клуб проиграл в еврокубках впервые за 19 матчей.

В последний раз "быки" потерпели поражение еще 20 октября 2016 году в матче против "Ниццы" (0:1).

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