"Лацио" прервал уникальную серию "Ювентуса"

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"Лацио" прервал уникальную серию "Ювентуса"

В рамках восьмого тура чемпионата Италии "Ювентус" на своём поле уступил "Лацио" со счётом 1:2.

Таким образом, завершилась беспроигрышная серия "бьянконери" в домашних матчах Серии А, которая насчитывала 41 поединок.

Последним, кто побеждал туринскую команду на "Ювентус Стэдиум", был "Удинезе" в августе 2015 года. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Наполи 8 24
2 Интер Милан 7 19
3 Лацио 8 19
4 Ювентус 8 19
5 Рома 7 15
6 Торино 7 12
7 Милан 7 12
8 Сампдория 6 11
9 Кьево 7 11
10 Болонья 7 11
11 Аталанта 7 9
12 Фиорентина 7 7
13 Удинезе 7 6
14 Кальяри 7 6
15 СПАЛ 7 5
16 Кротоне 7 5
17 Сассуоло 7 4
18 Хеллас Верона 7 3
19 Дженоа 7 2
20 Беневенто 7 0
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