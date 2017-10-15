"Лацио" прервал уникальную серию "Ювентуса"

В рамках восьмого тура чемпионата Италии "Ювентус" на своём поле уступил "Лацио" со счётом 1:2.

Таким образом, завершилась беспроигрышная серия "бьянконери" в домашних матчах Серии А, которая насчитывала 41 поединок.

Последним, кто побеждал туринскую команду на "Ювентус Стэдиум", был "Удинезе" в августе 2015 года. | http://soccernews.ru