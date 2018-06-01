Римский "Лацио" претендует на полузащитника "Барселоны" Андре Гомеша, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, "орлы" видят в португальском хавбеке замену для Сергея Милинковича-Савича.

Напомним, что "Барселона" готова продать Гомеша за 40 миллионов евро.

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