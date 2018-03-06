"Лацио" претендует на полузащитника "Бетиса"

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"Лацио" претендует на полузащитника "Бетиса"

Хавбек "Бетиса" Фабиан Руис попал в сферу интересов "Лацио", сообщает Football Espana.

По сведениям издания, римский клуб попытается купить перспективного испанца в случае продажи своего лидера Сергея Милинковича-Савича, на которого претендуют многие европейские гранды.

Стоит отметить, что в контракте Руиса с "Бетисом" прописана сумма отступных в размере 30 миллионов евро.

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