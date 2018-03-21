"Лацио" принял решение по выкупу Нани

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"Лацио" принял решение по выкупу Нани

"Лацио" не будет выкупать трансфер португальского полузащитника "Валенсии" Луиша Нани, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, тренерский штаб разочарован выступлениями арендованного игрока. К тому уже у него недавно произошел конфликт с болельщиками.

В этом сезоне 31-летний Нани провел за "Лацио" 20 матчей (2 в основе), забил 3 тремя гола и отдал 2 результативные передачи.

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