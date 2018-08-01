"Лацио" приобрел аргентинского полузащитника за 15 миллионов евро

Аргентинский полузащитник "Севильи" Хоакин Корреа перешел в "Лацио", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с римским клубом пятилетний контракт.

23-летний Корреа выступал за "Севилью" с 2016 года, провел за клуб 73 матча и забил 15 голов. Ранее играл за "Эстудиантес" и "Сампдорию". Сыграл 2 матча за сборную Аргентины и забил 1 гол. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.

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