"Лацио" пробился в 1/4 финала Кубка Италии

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"Лацио" пробился в 1/4 финала Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Лацио" переиграл "Парму".

Таким образом, римляне прошли в четвертьфинал, где сыграют против "Аталанты". Матч запланирован на 27 января.

"Лацио" - "Парма" 2:1

Голы: Пароло, 23 - 1:0, Михэилэ, 83 - 1:1, Коломби (аг), 90 - 2:1

"Лацио": Стракоша, Лаццари (Марушич, 71), Худт, Ачерби, Пароло (Вавро, 90), Милинкович-Савич (Корреа, 59), Фарес (Лулич, 71), Акпа-Акпро, Эскаланте, Перейра (Габаррон, 59), Мурики.

"Парма": Коломби, Бюси, Диркс (Камара, 76), Риччи, Брунетта, Деци (Эрнани, 62), Спрокати (Траоре, 90), Сипрьен (Бругман, 62), Михэилэ (Адоранте, 90), Зом, Куртич.

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