"Лацио" пробился в 1/4 финала Кубка Италии
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Лацио" переиграл "Парму".
Таким образом, римляне прошли в четвертьфинал, где сыграют против "Аталанты". Матч запланирован на 27 января.
"Лацио" - "Парма" 2:1
Голы: Пароло, 23 - 1:0, Михэилэ, 83 - 1:1, Коломби (аг), 90 - 2:1
"Лацио": Стракоша, Лаццари (Марушич, 71), Худт, Ачерби, Пароло (Вавро, 90), Милинкович-Савич (Корреа, 59), Фарес (Лулич, 71), Акпа-Акпро, Эскаланте, Перейра (Габаррон, 59), Мурики.
"Парма": Коломби, Бюси, Диркс (Камара, 76), Риччи, Брунетта, Деци (Эрнани, 62), Спрокати (Траоре, 90), Сипрьен (Бругман, 62), Михэилэ (Адоранте, 90), Зом, Куртич.
Читайте также: "Рома" вылетела из Кубка Италии заканчивая матч вдевятером. | http://soccernews.ru
главное
-
Гол Дембеле в экстра-тайме вывел "Барселону" в 1/8 финала Кубка Испании
-
Дубль Луиса Суареса принес "Атлетико" выездную победу над "Эйбаром"
-
"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Бернли"
-
Экс-президент ФИФА Блаттер более недели провел в искусственной коме
-
Футболистов "Реала" разочаровала речь Зидана после вылета из Кубка Испании
Лента новостей
-
Главные новости дня: 21 января
-
Тренер "Аякса" тен Хаг заблокировал переход Промеса в "Спартак"
-
Гол Дембеле в экстра-тайме вывел "Барселону" в 1/8 финала Кубка Испании
-
Дубль Луиса Суареса принес "Атлетико" выездную победу над "Эйбаром"
-
"Лацио" пробился в 1/4 финала Кубка Италии
-
"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Бернли"
-
Экс-президент ФИФА Блаттер более недели провел в искусственной коме
-
"Барселона" недовольна публичным интересом ПСЖ к Месси
-
Нагельсманн сможет возглавить "Челси" только летом
-
"Манчестер Сити" теряет де Брюйне
-
"Монако" объявил о трансфере вингера "Брюгге"
-
Футболистов "Реала" разочаровала речь Зидана после вылета из Кубка Испании
-
"Атлетик" на последних минутах вырвал победу над "Ибицей" и вышел в 1/8 финала Кубка Испании
-
"Валенсия" Черышева сыграла вничью с "Осасуной"
-
"Лестер" вступил в борьбу за Эриксена
-
Генич назвал инициаторов трансфера Кокорина в "Фиорентину"
-
"Барселона" намерена отдать Умтити в аренду
-
ЦСКА нацелился на хавбека "Ольборга"
-
Кокорин рассказал о разговоре с тренером "Фиорентины" Пранделли
-
"Реал" может заменить Зидана тренером "Ривер Плейта"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17