"Лацио" продлил Иммобиле и Стракошу

Два игрока "Лацио" - вратарь Томас Стракоша и нападающий Чиро Иммобиле - подписали новые контракты с клубом, сообщает официальный сайт "орлов".

Оба футболиста заключили с римлянами соглашения, рассчитанные до 2022 года.

В этом сезоне 22-летний Стракоша сыграл за "Лацио" 12 матчей и пропустил 15 голов. В активе 27-летнего Иммобиле 12 игр, 15 голов и 3 ассиста.

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