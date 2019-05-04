"Лацио" продлил контракт с бразильцем Лукасом Лейвой

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"Лацио" продлил контракт с бразильцем Лукасом Лейвой

Бразильский полузащитник "Лацио" Лукас Лейва продлил контракт с клубом.

Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года.

32-летний Лукас перешел в "Лацио" летом 2017 года из "Ливерпуля". Всего за римский клуб он провел 83 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Ранее также играл за "Гремио". За сборную Бразилии сыграл 24 матча. Обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро. 

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