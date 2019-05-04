"Лацио" продлил контракт с бразильцем Лукасом Лейвой
Бразильский полузащитник "Лацио" Лукас Лейва продлил контракт с клубом.
Новое соглашение будет действовать до лета 2022 года.
@leivalucas "È con immenso piacere che comunico il mio rinnovo con la S.S. Lazio fino al 2022. Sono felicissimo per la fiducia riposta in me dalla società che voglio onorare dando sempre il meglio per questa maglia. Ringrazio di cuore i miei compagni, lo staff ed ogni tifoso per l’affetto e rispetto che avete sempre dimostrato nei miei confronti e della mia famiglia. Adesso continuiamo a lavorare per raggiungere traguardi sempre più alti! Forza Lazio - Non Mollare Mai!" #CMonEagles
32-летний Лукас перешел в "Лацио" летом 2017 года из "Ливерпуля". Всего за римский клуб он провел 83 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал девять результативных передач. Ранее также играл за "Гремио". За сборную Бразилии сыграл 24 матча. Обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 10 миллионов евро.
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|Интер Милан
|34
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|4
|Аталанта
|34
|59
|5
|Рома
|34
|58
|6
|Торино
|35
|57
|7
|Милан
|34
|56
|8
|Лацио
|34
|55
|9
|Сампдория
|34
|48
|10
|Сассуоло
|34
|41
|11
|Кальяри
|34
|40
|12
|Фиорентина
|34
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|13
|СПАЛ
|34
|39
|14
|Болонья
|34
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|15
|Парма
|34
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|Дженоа
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|Удинезе
|34
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|Эмполи
|34
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|Фрозиноне
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