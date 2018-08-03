"Лацио" продлил контракт с Габарроном

Теги лацио

"Лацио" продлил контракт с Габарроном

Римский "Лацио" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Патриком Габарроном.

25-летний испанец заключил с "орлами" соглашение до лета 2022 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Габаррон выступает за "Лацио" с 2015 года, сыграл 49 матчей и сделал 4 ассиста. 

Не пропустите: "Лацио" приобрел аргентинского полузащитника за 15 миллионов евро. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Европейская классика на просторах США: "Реал" сыграет с "Ювентусом" на Международном кубке чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 38 95
2 Наполи 38 91
3 Рома 38 77
4 Интер Милан 38 72
5 Лацио 38 72
6 Милан 38 64
7 Аталанта 38 60
8 Фиорентина 38 57
9 Торино 38 54
10 Сампдория 38 54
11 Сассуоло 38 43
12 Дженоа 38 41
13 Кьево 38 40
14 Удинезе 38 40
15 Болонья 38 39
16 Кальяри 38 39
17 СПАЛ 38 38
18 Кротоне 38 35
19 Хеллас Верона 38 25
20 Беневенто 38 21
Полная таблица

топ-5 тегов