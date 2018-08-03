"Лацио" продлил контракт с Габарроном

Римский "Лацио" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Патриком Габарроном.

25-летний испанец заключил с "орлами" соглашение до лета 2022 года. Другие детали сделки не разглашаются.

Габаррон выступает за "Лацио" с 2015 года, сыграл 49 матчей и сделал 4 ассиста.

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