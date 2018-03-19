"Лацио" продлил контракт с Луисом Фелипе

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"Лацио" продлил контракт с Луисом Фелипе

Римский "Лацио" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с бразильским защитником Луисом Фелипе.

Стороны заключили соглашение до лета 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2020 году.

20-летний Фелипе выступает за "Лацио" с 2016 года, сыграл 22 матча и сделал 1 ассист. Сдавался в аренду "Салернитане".

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