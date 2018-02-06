"Лацио" продлил Луиса Альберто

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"Лацио" продлил Луиса Альберто

Испанский полузащитник Луис Альберто подписал новый контракт с "Лацио", сообщает официальный твиттер клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2022 года. Прежний контракт истекал в 2021 году.

25-летний Альберто выступает за "Лацио" с 2016 года, провел за клуб 39 матчей и забил 9 голов. Ранее играл за "Севилью", "Барселону В", "Ливерпуль", "Малагу" и "Депортиво". Сыграл 1 матч за сборную Испании. Обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

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