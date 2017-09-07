"Лацио" продлит контракт с де Вреем

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"Лацио" продлит контракт с де Вреем

Защитник "Лацио" Стефан де Врей в ближайшее время продлит контракт с римским клубом, сообщает talkSPORT.

По информации источника, новое соглашение между "орлами" и 25-летним голландцем будет рассчитано до 2020 года. Зарплата футболиста увеличится до 2,5 миллионов евро за сезон, ещё 800 тысяч будут доступны в качестве бонусов.

Сумма отступных в новом контракте де Врея составит 20-25 миллионов евро в зависимости от количества проведённых матчей.

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