"Лацио проиграл дома "Удинезе"
В матче 9-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле потерпел поражение от "Удинезе" со счетом 1:3. Победу гостям принесли голы Толгая Арслана, Игнассио Пуссето и Фернандо Форестьери. У римлян отличился Чиро Иммобиле.
Благодаря победе "Удинезе" вышел на 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков. "Лацио" с 14 очками остался на 9-й позиции.
"Лацио" Рим – "Удинезе" Удине - 1:3 (0:2)
Голы: Арслан, 18 - 0:1, Пуссетто, 45 - 0:2, Форестьери, 71 - 0:3, Иммобиле, 74 (с пенальти) - 1:3
"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Перейра, 76), Лаццари, Луис Альберто (Кайседо, 63), Катальди (Лейва, 46), Фарес (Марушич, 46), Пароло (Акпа-Акпро, 46), Корреа, Иммобиле.
"Удинезе": Муссо, Ларсен, Нюйтинк, Самир, Зегелар (Молина, 57), де Пауль, Арслан (Яяло, 57), Пуссетто, Перейра, Форестьери (Уолас, 80), Родриго Бекао.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17