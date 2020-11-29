"Лацио проиграл дома "Удинезе"

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"Лацио проиграл дома "Удинезе"

В матче 9-го тура чемпионата Италии "Лацио" на своем поле потерпел поражение от "Удинезе" со счетом 1:3. Победу гостям принесли голы Толгая Арслана, Игнассио Пуссето и Фернандо Форестьери. У римлян отличился Чиро Иммобиле.

Благодаря победе "Удинезе" вышел на 12-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков. "Лацио" с 14 очками остался на 9-й позиции.

"Лацио" Рим – "Удинезе" Удине - 1:3 (0:2)
Голы: Арслан, 18 - 0:1, Пуссетто, 45 - 0:2, Форестьери, 71 - 0:3, Иммобиле, 74 (с пенальти) - 1:3

"Лацио": Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Перейра, 76), Лаццари, Луис Альберто (Кайседо, 63), Катальди (Лейва, 46), Фарес (Марушич, 46), Пароло (Акпа-Акпро, 46), Корреа, Иммобиле.

"Удинезе": Муссо, Ларсен, Нюйтинк, Самир, Зегелар (Молина, 57), де Пауль, Арслан (Яяло, 57), Пуссетто, Перейра, Форестьери (Уолас, 80), Родриго Бекао.

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