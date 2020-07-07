"Лацио" проиграл "Лечче" в матче Серии А

В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Лацио" проиграл "Лечче".

Римский клуб так и занимает второе место, а отставание от "Ювентуса" составляет 7 очков. "Лечче" смог покинуть зону вылета, поднявшись на 17-е место.

"Лечче" - "Лацио" 2:1

Голы: Кайседо, 5 - 0:1, Эль-Бабакар, 30 - 1:1, Лучони, 47 - 2:1

"Лечче": Габриэл, Донати, Кальдерони, Пас, Лучони, Сапонара (Фариас, 59), Петриччоне (Дейола, 72), Барак, Манкозу, Фалько (Рисполи, 72), Эль-Бабакар (Маер, 52).

"Лацио": Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари (Адеканье, 85), Лейва (Милинкович-Савич, 46), Пароло (Катальди, 70), Луис Альберто, Хони Родригес (Лукаку, 46), Иммобиле, Кайседо.

Удаление: Габаррон (90).

Читайте также: "Наполи" обыграла "Рому" в чемпионате Италии. | http://soccernews.ru