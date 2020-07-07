"Лацио" проиграл "Лечче" в матче Серии А
В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Лацио" проиграл "Лечче".
Римский клуб так и занимает второе место, а отставание от "Ювентуса" составляет 7 очков. "Лечче" смог покинуть зону вылета, поднявшись на 17-е место.
"Лечче" - "Лацио" 2:1
Голы: Кайседо, 5 - 0:1, Эль-Бабакар, 30 - 1:1, Лучони, 47 - 2:1
"Лечче": Габриэл, Донати, Кальдерони, Пас, Лучони, Сапонара (Фариас, 59), Петриччоне (Дейола, 72), Барак, Манкозу, Фалько (Рисполи, 72), Эль-Бабакар (Маер, 52).
"Лацио": Стракоша, Раду (Луис Фелипе, 46), Ачерби, Габаррон, Лаццари (Адеканье, 85), Лейва (Милинкович-Савич, 46), Пароло (Катальди, 70), Луис Альберто, Хони Родригес (Лукаку, 46), Иммобиле, Кайседо.
Удаление: Габаррон (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17